بالصور.. “آلة حب” تجسد نساء فاتنات يوفرن ما يريده الرجل

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

ابتكر التقني الأمريكي مات مكمولين “آلة حب” غلفها بمادة السيليكون تجسد نساء فاتنات وبمواصفات مختلفة لتلبية كل متطلبات الشريك وتأدية الانسجام الجنسي بمثالية وصولاً إلى النشوة.

وقال مكمولين إن الهدف من تصميم الدمى ليجد الرجال الفتاة التي حلموا بها دائماً، وفق ما نشرته “ميرور” البريطانية.

وأضاف أن الكثير من الأشخاص لا يستطيعون تكوين علاقات تقليدية وهذه الدمى ستحل ذلك من خلال تقديمها عطاء بلا حدود.

وتابع ستعترف الدمى لرجلها “لا أريد شيئا إلا أنت، هدفي الأساسي أن تكون شريكا جيدا، وأعطيك المتعة، أريد أن أكون الفتاة التي حلمت بها دائما”.

وكشف عن إمكانية اختيار العملاء للشريكة المناسبة لهم بما في ذلك الخجولة، الحسية، الغيورة، المزاجية أو الثرثارة.

وبين أنه بالإمكان برمجتها لتلاوة الشعر للذين يفضلون الأدب، ولسرد النكات للذين يحبون الكوميديا.

فضلاً عن المتعة، فالدمى يمكنها معرفة الطعام والأفلام والموسيقى المفضلة لرجلها، كما وتستطيع تذكر عيد ميلاده.