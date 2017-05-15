جمال بيومي: استثمارات العرب في الخارج تبلغ 1800 مليار دولار (فيديو)

المصدر: أحمد عثمان – إرم نيوز

قال الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، إن حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي تبلغ 1800 مليار دولار، فيما لم تتجاوز هذه الاستثمارات بالداخل نسبة 4.5%.

وأشار بيومي في حوار مع “إرم نيوز”، إلى أن قدرة الدول العربية على الاستثمار تحتاج إلى جهود كبيرة للتوسع في الاستثمار، ووقف اللجوء إلى الأسواق الكبيرة، من بينها تحسين مناخ الاستثمار وأداء المستثمر، وتحسين أداء الدول المستقبلة للاستثمارات، معتبرًا أن منطقة التجارة الحرة العربية التي ألغت الرسوم الجمركية بالإضافة إلى حرية حركة رأس المال وتحريم تجارة الخدمات، تعتبر مقدمات جيدة لمزيد من التسهيلات.

وأوضح أن 82% من الاستثمارات العربية تنحصر في الخدمات كإنشاء مدن ومنتجعات سياحية، بينما 9% فقط تتجه إلى الاستثمار الصناعي، و3% إلى الزراعة، منوهًا بأن الدول العربية مطالبة بالاهتمام بالاستثمار الصناعي.

وبشأن الاستثمار في مصر قال إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري وأكبر مستثمر في مصر نتيجة اتفاق التجارة الحرة، وفي المركز الثاني تحل الدول العربية، منوهًا بأن الحالة العربية الحالية أفضل من تصورات الإعلام.

وأشار إلى أن أفضل الدول العربية استثمارًا في داخلها وخارجها هي “مصر، والإمارات، والسعودية”، بينما تأتي دول “الإمارات والسعودية والكويت” كأكبر مستثمر عربي في مصر، منوهًا بأن الاستثمارات المصرية بالخارج تبلغ 150 مليار دولار.