في مثل هذا اليوم قبل 87 عاما ظهرت أول مضيفة طيران (صور)

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

في يوم 15 مايو من سنة 1930 ، كانت مهنة مضيفة الطيران تجد مكانها تحت الشمس وفوق السحاب عبر ممرضة أمريكية وجدت نفسها تشق طريقها في هذه المهنة.

وفي مثل هذا اليوم قبل 87 عاما وجد 14 مسافرا آنسة جميلة في استقبالهم بمطار أوكلاند الأمريكي، حجزت لهم مكانا على الرحلة المتوجهة إلى شيكاغو على متن إحدى طائرات شركة “بوينغ آير ترونسبور” (التي ستصبح لاحقا يونايتد آيرلاينز) ، وأخذت تذاكرهم، ووضعت حقائبهم في عربة، ثم قادتهم إلى الطائرة التي استقلتها معهم، ورافقتهم طيلة الرحلة ، فدخلت بذلك تاريخ الملاحة الجوية كأول مضيفة طيران.

وتمكنت الممرضة الأمريكية “إلين تشورش” ذات الـ 26 عاما من إقناع الشركة بمرافقة المسافرين خلال الرحلات الجوية، لتتمكن من التدخل في حالة معاناة أي منهم من مرض مزمن، أو ظهور أعراض طارئة بسبب الطيران، خصوصا أنها عملت لفترة كممرضة محترفة بمستشفى سان فرانسيسكو، وأيضا حاصلة على دبلوم في قيادة الطائرة.

وقررت الشركة بعد ذلك تكليف آنسات أخريات بهذا العمل، فأطلقت عليهن اسم “فتيات السماء” ،لكنها اشترطت لتشغيلهن أن يكن ممرضات محترفات وعازبات، وألا يتجاوز سنهن 25 عاما، وأن يكون وزنهن أقل من 52 كيلوغراما، وطولهن أقل من 1.63 مترا.

وحددت مهمتهن في العناية بالمسافرين، ومساعدتهم في حمل الأمتعة، وتقديم الطعام، ومساعدة ربان الطائرة في دفعها إلى داخل المرآب، كل ذلك براتب شهري كان يعتبر سخيا في ذلك الوقت وقدره 125 دولارا.

ورغم أن “إلين تشورش” عاشت حياة عملية مهمة سواء كمضيفة طيران، أو كضابطة وممرضة في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية حيث حصلت على ميدالية ذهبية، ثم كمسؤولة إدارية مهمة في مستشفى كبير، إلا أن الحوادث عثرت مسيرتها، فتسبب حادث سيارة في توقيف عملها كمضيفة طيران بعد 18 شهرا فقط، كما أنهى حادث آخر حياتها عند ممارستها لرياضة الفروسية.

أما بالنسبة للرجال، فكان أول مضيف هو الألماني “هينريش كوبيس” الذي قام برحلته الأولى سنة 1912.