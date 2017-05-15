أسترالية أقامت 10 آلاف علاقة جنسية تكشف ما يريده الرجال

المصدر: رموز النخّال - إرم نيوز

منذ عملها في صناعة الجنس وهي في الـ 21 من عمرها أقامت غوينيث مونتينيغرو من أستراليا علاقات حميمة مع 10 آلاف رجل.

مونتينيغرو التي أصبح عمرها الآن 39 عاماً لم تعد تعمل في مهنة الجنس، ولكنها تشارك الجميع الأسرار التي تعلمتها خلال مهنتها التي استمرت 12 عاماً في تحسين العلاقات الحميمة، وما يريده الرجال.

في حديثها مع محطة “نيوز” الأسترالية ذكرت عند ممارسة الرجال الجنس يفصلون المشاعر وينظرون للأمور من الخارج، مُضيفةً “معظم الرجال الذين عاشرتهم يُضعفون العلاقة الحميمة للحصول على شعور يجعلهم أكثر تمكيناً، سعياً لتحقيق فحولتهم التي تعد هامة جدًا لهم”.

وكانت غوينيث تتقاضى ألف دولار عن كل ساعة، وكشفت للصحيفة الأسترالية أنها لم تكن ترغب بالدخول في صناعة الجنس، ولكن بسبب تعرضها لحادث اغتصاب جماعي وهي في 18 من عمرها، غيّر تفكيرها عن نفسها وطريقة حياتها.

وبعد اعتزالها، نشرت غوينيث كتابها الذي يحمل عنوان “10,000 رجل والحسبة”، وتُدرب الآن في البرمجة العصبية اللغوية ومساعدة الأشخاص على التنمية الشخصية.