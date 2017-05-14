بالفيديو والصور.. طيار يحط بمروحيته قرب “ماكدونالدز” لشراء وجبة

المصدر: سيدني- إرم نيوز

أصيب الموظفون والزبائن في مطعم ماكدونالدز في العاصمة الأسترالية سيدني بالذهول عندما حط طيار بمروحيته قرب المطعم لشراء وجبة سريعة قبل أن يعود لطائرته ويقلع بعيدًا.

وأظهر فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الطيار الأسترالي وهو يعود لمروحيته المتوقفة في حديقة صغيرة خارج المطعم وهو يحمل الوجبة التي وضعها في المروحية قبل أن يعود للمطعم ثانية.

وشوهد الطيار وهو يعود مرة أخرى لمروحيته التي كانت لا تزال في وضع التشغيل ويقفز داخلها قبل أن يقلع بعيدًا بعد شراء الوجبة.

وقال رجل قام بتصوير الحدث “يا إلهي إنه حدث غريب لكنه حقيقي… اعتقدت لأول وهلة بأن هناك حالة طارئة لكنه جاء فقط لشراء وجبة”.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية نقلاً عن صحف أسترالية أن سلطات الطيران المدني في سيدني فتحت تحقيقًا بالحادث على أساس أن الهبوط بمروحية في مثل تلك المنطقة يعتبر عملا غير قانوني.