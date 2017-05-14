فنانة سورية تقرر التبرع بأعضائها بعد وفاتها (صورة)

المصدر: دمشق - إرم نيوز

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة أنها تشجّع وهب الأعضاء بعد الوفاة، وأنها تفكر جدياً في الأمر.

وقالت عرفة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إنها تود سؤال ابنتيها عندما تكبران، وإنها ستشجعهما على هذا الأمر. معلنة عن رغبتها في وهب أعضائها بعد الوفاة للتخفيف عن مريض أو محتاج.

من جانب آخر تستعد أمل عرفة لعرض مسلسل “سايكو” والذي قامت بتأليفه مشاركة مع زهير قنوع وإخراج كنان صيدناوي وإنتاج فني يامن ست البنين وإنتاج شركتي زوى والأمل.

وتؤدي عرفة في العمل 5 شخصيات مختلفة هي جدة وعمتان وتوأم كأول ممثلة عربية تقود هذا التحدي في الدراما السورية.

ويراهن صناع العمل على نجاحها وقدرتها على إخراج المشاهدين من حالة الربط بشخصية واحدة من خلال أدائها وخبرتها الطويلة. إضافة إلى هذا العمل شاركت عرفة بمسلسل “الرابوص” وهو من تأليف سعيد الحناوي وإخراج إياد نحاس.