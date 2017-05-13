بالفيديو.. “إرم نيوز” تشارك أبطال “حريم السلطانة” الاحتفال ببدء التصوير

المصدر: عادل مراد - إرم نيوز

شاركت “إرم نيوز” أبطال مسرحية “حريم السلطانة”، عفاف شعيب وسميرة صدقي والفنانة التونسية ندا بهجت واللبنانية مروة والإعلامية راندا سمير، في حفل كواليس بدء تصوير المسرحية، بحضور مخرج العمل حسام الدين صلاح ومجموعة كبيرة من الصحفيين والإعلاميين.

وقال المخرج حسام الدين صلاح: إن المسرحية مغامرة جديدة وفريدة من نوعها ولها رسالة وهدف نسعى لتوصيله للمشاهد، متهمًا الأعمال المسرحية التي تقدم حاليًا مثل “مسرح مصر، وتياترو مصر” بأنها لا تمثل المسرح بأي شكل، ولكنها عبارة عن اسكتشات يقدمها بعض الفنانين لإضحاك الجمهور مثل اسكتشات طلبة الجامعات، وتفتقر إلى وجود رسالة أو هدف.

وأكدت الفنانة عفاف شعيب بطلة العمل، أن المسرحية تقدم نوعية معينة من السيدات اللاتي لديهن مشكلات مع الرجل، وتحاول تقديم بعض النصائح والحلول للسيدة العربية لتتخطى هذه المشكلات لتعيش بسعادة مع زوجها.

من جانبها، قالت الفنانة سميرة صدقي، إحدى بطلات العمل ومنتجته: إن الجديد في المسرحية هو أن جميع البطلات سيدات فقط، حيث تناقش قضايا المرأة مع الرجل بشكل كوميدي وبسيط.

وأشاد ملحن العمل أحمد رمضان بفكرة المسرحية، مؤكدًا أنها جديدة حيث حاول من خلالها تقديم بعض الألحان والموسيقى التي تتماشى مع أحداث العرض.