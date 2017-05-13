بالصور..كلب يقتل ويلتهم حارسًا بعدما فكّ قيده  

المصدر: محمود صالح - إرم نيوز

حالة من الذعر أصابت رجال الشرطة في الهند إثر هجوم كلب “روت فايلر” على حارسه بعد أن عجزوا عن إنقاذ الحارس من فك الكلب المفترس.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، “كان الحارس ماني رام يحاول فك قيد الكلب قبل أن يهجم عليه”.

وقد أطبق الكلب المتوحش على رقبة الحارس بفكه، ما أدى إلى اختناق الحارس وموته على الفور.

ووفقًا لشاهد عيان، “لم يتوقف الكلب فقط عند حدّ خنق الحارس بل قام بنهش وجهه والتهام لحم يده وصدره فيما ما يزيد على الساعة”.

وقد أظهر مقطع فيديو مروّع، جثة الحارس بينما يجلس الكلب بجانبها لحراستها.

كما ظهر رجال الشرطة في مقطع الفيديو في حالة من الذعر بينما ينتابهم الخوف من الاقتراب من الكلب، ولكن باستخدام العصي والحجارة أجبر جماعة من السكان المحليين الكلب على المغادرة.

وبعد أن تمكنت الشرطة من حمل جثة الحارس، استمر رجال الأمن 3 ساعات في محاولة للإمساك بالكلب المحتجز الآن في الحبس التابع للشرطة المحلية.