دراسة: كلما تقدمت في السّن أصبحت شخصًا أسعد

المصدر: دلال قصري - إرم نيوز

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة “لايف هاك” أن أسعد الناس على الأرض، هم من تزيد أعمارهم على 50 سنة بل اعترف ما نسبته 61% منهم بأنهم الآن يستمتعون بالحياة أكثر من ذي قبل.

المدهش في الأمر، أن نصف هؤلاء كانوا يسافرون حول العالم، و1 من بين كل 5 أشخاص ينوي تعلم لغة جديدة، في حين أن 1 من بين كل 10 أشخاص كان يتعلم العزف على آلة موسيقية.

وقد استعرضت مجلة “لايف هاك” بعضًا من الأمور التي تجعلك أسعد عندما تتقدم في السّن.

المظهر الخارجي

عندما تكون أصغر سنًا، تجد نفسك مهووسًا بالكثيرمن الأمور ذات العلاقة بمظهرك فربما لا يعجبك شكلك، أو تركز فقط على عيب فيك وتراه أعظم وأكبر مما هو عليه في الواقع.

المضحك في الأمر، أنك وعندما تتقدم في السن، وتفقد ذلك الجسم القوي والرشيق، ستجد نفسك أكثر سعادًة ورضًا بجسمك هذا، وتتعلم أخيرًا كيف تتقبل عيوبك، وتدرك أنك لست شخصًا كاملاً، وهذا أمر طبيعي.

اللباس

هل تذكر كيف كنت تتابع آخر صيحات الموضة؟ أو كيف كنت تقضي ساعتين تختار لباسك قبل الخروج من المنزل؟. في الواقع، عندما تتقدم في السن ستجد راحتك في العفوية وهذا لا يعني أنك لم تعد ترغب في أن تبدو أنيقًا، بل كل ما في الأمر أنك لم تعد تهتم كثيرًا بآراء الغير فيما يتعلق بلباسك.

وقد قال أحدهم: “ستعلم أنك وجدت السعادة في تقدمك في السن، عندما تكون مستعًدا للذهاب إلى السوبرماركت مرتديًا البيجامة تحت معطفك، دون أن تهتم برأي الآخرين!”.

أمسيات هادئة

السعادة لا تعني بالضرورة قضاء نهاية الأسبوع محتفلاً حتى شروق الشمس مع أشخاص بالكاد تعرفهم، فعندما تتقدم في السّن، ستجد نفسك راضيًا بالأمسيات الهادئة في المنزل، أو في مطعم رائق حيث يمكنك أن تبدأ حوارًا مع الآخرين وتسمعهم فعلاً.

أصدقاء أقل

مع التقدم في العمر، ستتمكن من معرفة من هم حقًا أصدقاؤك، وبالتأكيد ستكون أكثر سعادًة ورضًا بهذا الأمر من أي وقت مضى.

اختبر السعادة الحقيقية قبل أن تتقدم في السن

يمكنك أن تعيش السعادة الحقيقية قبل أن تتقدم في السن وتفقد شبابك، وما عليك سوى أن تحاول قدر الإمكان فعل ما يلي:

توقف عن القلق بشأن الأرقام، سواءً أكان ذلك عمرك، أو وزنك أو حسابك في البنك، عندما تكبر وتهرم، ستدرك أن الأرقام ليست بهذه الأهمية.

كن راضياً عن نفسك، سواءً أكنت غريب الأطوار أو غير تقليدي أو أي شيء، في نهاية الأمر أنت النسخة الوحيدة منك.

اختر أصدقاءك بحكمة، فمع مرور الوقت ستكتشف فائدة الأصدقاء الحقيقيين.

اضحك أكثر ولوقت أطول.

قدّر صحتك، فأحد أهم الأمور التي يتحسر عليها كبار السن هي صحتهم وقوتهم وقدرتهم على فعل الكثير من الأمور التي لم يعد بوسعهم القيام بها الآن.

أدرك دائما أنك قد تفشل 100 مرة قبل أن تنجح، وهذا أمر طبيعي تمامًا.

توقف عن محاولة التحكم في الجميع وتغيير الكل، الشخص الوحيد الذي تحتاج لأن تتحكم فيه وتغيّره هو “أنت”!

تقبل ليس فقط نجاحاتك ولكن فشلك أيضًا، فلا يوجد شخص لم يمر بلحظات يأس وإحباط ومع مرور الوقت، ستكتشف أن هذه اللحظات كانت ضروريًة لنحت شخصيتك كما هي الآن.

معظم الناس يعيشون في المستقبل، ويقضون حياتهم في السعي وراء تحقيق الكثير من الأمور متناسين العيش في الحاضر وتذكر دومًا أن السعادة هي حالة نفسية وليست نتيجًة لإنجازات مادية.

لا تنتظر شيئًا أو شخصًا ليجعل حياتك أفضل، الشخص الوحيد القادر على جعل حياتك أفضل هو أنت فقط.