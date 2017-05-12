هايدي موسى تكشف عن دورها في “لأعلى سعر” مع نيللي كريم (فيديو إرم)

المصدر: علي عبد الرحمن- إرم نيوز

كشفت المطربة المصرية هايدي موسى عن كواليس شخصيتها التي تلعبها في مسلسلها الرمضاني “لأعلى سعر” مع النجمة نيللي كريم.

وقالت هايدي في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز مهرجان الميما في مصر، إنها ستجسد شخصية مطربة، لافتة إلى أن الفضل في ترشيحها لهذا الدور هو الفنان نبيل الحلفاوي ثم مخرج العمل ماندو العدل.

وأوضحت أن ظهور عدد كبير من المطربين والمطربات على الساحة يثري الحركة الفنية ويصنع نوعًا من المنافسة القوية، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون لكل فنان خط معين يختلف به عن الآخرين ويحافظ عليه.

وأعربت موسى عن سعادتها بحصولها على جائزة من إدارة مهرجان جوائز الميما، ما يجعلها حريصة في اختياراتها القادمة لكل أعمالها.

واختتمت: “القيمة ليست في الجائزة فقط ولكن تتمثل في وصولي اليوم ووقوفي وسط هذه الكوكبة الكبيرة من نجوم الغناء والفن”.

يذكر أن هايدي موسى فنانة مصرية تدرس الإعلام بجامعة المنصورة وشاركت في برنامج المواهب ستار أكاديمي في الموسم الحادي عشر. وقدمت العديد من الأغاني الوطنية وأخرى منفردة خاصة بها منها: وحدوه وأرض الفيروز وعساك تذكر.