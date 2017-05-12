المغنية الأمريكية بيونسيه تجدد الخصومة حول اسم ابنتها

المصدر: وداد الرنامي- إرم نيوز

خسرت المغنية الأمريكية بيونسيه القضية التي رفعتها على شركة لتنظيم الحفلات و المناسبات، بسبب حملها لاسم ابنتها “بلوا إيفي”، رغم أنها المرة الثانية التي تقاضي الشركة نفسها ولنفس السبب، بعدما انضم إليها الوالد “جي زي” لحماية اسم “بلوا إيفي كارتر”.

واعتبرت الشركة، حسب موقع TMZ ، أن بيونسيه وزوجها يريدان النصب عليهما ،خصوصًا أن الشركة تحمل اسم “بلوا يفي كو” قبل أن تولد ابنة المغنية بـ 3 سنوات، إضافة إلى كون خصميهما لا يسعيان فقط إلى الربح من أي شيء، وإنما يحرصان على منع الآخرين من الاستفادة.

وسبق لبيونسيه أن تقدمت مطلع هذا العام بطلب للعدالة لتسجيل حقوقها على اسم ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات (وكأنها علامة تجارية)، لمنع استغلاله في بيع أية منتوجات، كالماكياج أو ألعاب الفيديو التي تحمل على الهواتف.