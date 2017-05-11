باحثون يطورون طريقة جديدة للطباعة الملونة دون حبر

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

نجح باحثون دنماركيون في التوصل إلى طريقة جديدة للطباعة الملوّنة لا تعتمد على الحبر، وقد نجحت في تكوين صور ملونة، وفقًا لما جاء على موقع سلاشدوت التقني.

وتعتمد الفكرة الجديدة على طريقة أجنحة الفراشة في عكس الضوء الذي يسقط عليها ومن ثم تظهر الألوان.

وقام الباحثون بتكوين بناء ضئيل الحجم بمساحة 200 نانومتر من أعمدة بلاستيكية مغطاة بمادة الجيرامنيوم، وهي مادة لافلزية ذات سطح لامع مرصوصة فوق بعضها، وتوضع على شرائح من البلاستيك.

ويتم تعريض البناء إلى أشعة ليزر عالية التردد حتى يبدأ الجيرامنيوم في الذوبان على الأعمدة والتي يتغير شكلها، ومن ثم يتم إضافة مادة لكي تحتفظ تلك الأعمدة بشكلها الجديد.

وعندما يبدأ الضوء في الاصطدام بالأعمدة بشكلها الجديد، تتحرك وتنعكس الأشعة بين مختلف الأعمدة مغيرة بذلك أطوالها الموجية، وتقوم بعد ذلك في إنتاج العديد من الألوان المختلفة.