إيران تتهم السعودية بإنفاق أموال للتأثير على الانتخابات الرئاسية

المصدر: طهران - إرم نيوز

اتهم حيدر وزير الاستخبارات السابق المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية بإنفاق أموال للتأثير على الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقرر إجراؤها في الـ 19 من مايو/أيار الجاري.

و في تصريح يعكس محاولة النظام الإيراني صرف الأنظار عن الخلافات الداخلية، قال مصلحي في مؤتمر عقد بمناسبة ولادة المهدي الغائب الذي يعتقد الشيعة أنه الإمام الثامن عشر سيظهر آخر الزمان، إن “السعودية والتيارات التكفيرية أنفقواً أموالاً ضخمة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الإيرانية” على حد زعمه.

واعتبر الوزير الإيراني السابق أن “الهدف من صرف هذه الأموال السعودية وبعض الجماعات الخليجية لتغيير أجواء الانتخابات بنحو آخر، واليوم يصرفون مليارات الدولارات لأنصار النظام الملكي البائد (الشاه) ومنظمة مجاهدي خلق المعارضة، لكي لا يتمكن الشعب من اتخاذ القرار الصحيح في الانتخابات”.

كما اتهم مصلحي “السعودية بالوقوف وراء عملية قتل 10 من قوات حرس الحدود في أبريل/نيسان الماضي قرب الحدود مع باكستان”، مضيفاً أن “جهات داخلية إيران لا تريد الاعتراف بأن السعودية هي العدو اللدود للثورة الإسلامية” حسب زعمه.

وكان مرشح التيار المتشدد في إيران “إبراهيم رئيسي”، وصف أمس، السعودية بالعدو، معتبراً أن “إيران لديها عمقها الإستراتيجي وهو العراق وسوريا وأفغانستان واليمن، بينما العدو (السعودية) لديها عمقها الإستراتيجي وهي تمثل اليوم إستراتيجية الاستكبار العالمي”.

وزعم مرشح المرشد خامنئي في حديث له أمام جمع من قادة وضباط الحرس الثوري، إن “السعودية شنت الحرب نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن، وهي بذلك تمثل العمق الإستراتيجي للعدو”.