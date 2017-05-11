بالصور.. راكبة الأمواج الأكثر إثارة في العالم تحدث بلبلة على “إنستغرام”

تمكنت أليكسيس رين، عارضة ملابس السباحة وراكبة الأمواج البالغة من العمر 20 عامًا، من إبهار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الفاتنة.
بالإضافة إلى ذلك، تكتب رين في مدونة تهتم بالسفر والسياحة، وتُطلع متابعيها على نمط حياتها لحظة بلحظة، حتى عندما ترتدي ملابس قصيرة للغاية.
وتعتبر رين أيضًا بارعة في كيفية المواعدة والانفصال علنًا، بدليل انفصالها العلني عن جاي ألفاريز بعد ظهورهما كزوجين لمدة عامين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد أن تمكنت من إنشاء إمبراطورية، بسبب حسابها الشخصي على انستغرام والذي يتابعه ما يقرب من 9 ملايين شخص، قامت بشن حملة تشويه على رفيقها السابق ألفاريز، ووصفته بأن رجولته “صغيرة”.
لكن هذا لم يمنعها من الاستمرار في التقاط صور السيلفي المثيرة وحدها، في حين أنها كانت تلتقط تلك الصور سابقا برفقة ألفاريز.