بالصور.. راكبة الأمواج الأكثر إثارة في العالم تحدث بلبلة على “إنستغرام”

المصدر: أحمد نصار– إرم نيوز

تمكنت أليكسيس رين، عارضة ملابس السباحة وراكبة الأمواج البالغة من العمر 20 عامًا، من إبهار متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصورها الفاتنة.

your uber driver is here ???? A post shared by ALEXIS REN (@alexisren) on Apr 12, 2017 at 7:56pm PDT

بالإضافة إلى ذلك، تكتب رين في مدونة تهتم بالسفر والسياحة، وتُطلع متابعيها على نمط حياتها لحظة بلحظة، حتى عندما ترتدي ملابس قصيرة للغاية.

Bonjour ???????????????? A post shared by ALEXIS REN (@alexisren) on May 8, 2017 at 1:22pm PDT

وتعتبر رين أيضًا بارعة في كيفية المواعدة والانفصال علنًا، بدليل انفصالها العلني عن جاي ألفاريز بعد ظهورهما كزوجين لمدة عامين على مواقع التواصل الاجتماعي.

off roading for @yamamayofficial #needsummernow #yamamaysummercollection A post shared by ALEXIS REN (@alexisren) on Apr 25, 2017 at 8:14am PDT

وبعد أن تمكنت من إنشاء إمبراطورية، بسبب حسابها الشخصي على انستغرام والذي يتابعه ما يقرب من 9 ملايين شخص، قامت بشن حملة تشويه على رفيقها السابق ألفاريز، ووصفته بأن رجولته “صغيرة”.

لكن هذا لم يمنعها من الاستمرار في التقاط صور السيلفي المثيرة وحدها، في حين أنها كانت تلتقط تلك الصور سابقا برفقة ألفاريز.

Babyyy lion ???? @johnnyramirez1 @jakebmartin A post shared by ALEXIS REN (@alexisren) on Apr 24, 2017 at 8:27am PDT