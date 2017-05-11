بالفيديو والصور.. لماذا ترغب الشقيقتان التوأم الأكثر تشابهًا في العالم بتكبير صدريهما رغم ضخامتهما؟

المصدر: محمود صالح– إرم نيوز

قالت الشقيقتان التوأم الأكثر تشابهًا في العالم آنا ولوسي ديسينك، إنهما لا تحبان ثدييهما، بسبب الندوب الكبيرة الواضحة من جراحة التجميل التي أجرياها في وقت مضى.

وقد سبق أن ناقشت التوأم البالغتان (31 عامًا) من مدينة بيرث في أستراليا، إمكانية مضاعفة حجم صدورهما الكبيرة بالفعل، ولكن يبدو الآن أن هناك ما هو أكبر من مجرد رغبتهما في تكبير ثدييهما.

وفي مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب، كشفت آنا ولوسي عن نضالهما منذ أن أجريتا عملية جراحة تجميلية منذ سبع سنوات، والتي تركت بعض الآثار على ثدييهما.

وقالت التوأم، إن العملية قد تركت آثار جروح مرئية للعين، وتخططان لإجراء عملية بقيمة 23 ألف جنيه إسترليني لتصحيح ما أفسدته العملية السابقة.

وقالت آنا: “إننا غير راضيتين عن صدورنا، ونريد أن نداري الجروح ونكبّر حجمهما”.

وأضافت لوسي: “الندوب واضحة جدًا، ويمكن لأي أحد رؤيتها عندما نتعرى أو نرتدي ملابس السباحة ولابد من التدخل الجراحي لإنقاذ الموقف”.

والتوأم اللتان تشاركان الرجل نفسه، قالتا إنهما لم تقوما بعمل أي بحث قبل خضوعهما للعملية السابقة، وإنهما على استعداد للسفر خارج البلاد لإيجاد الجراح المناسب.

وأضافت السيدتان الممتلئتا الجسم، إنهما تشعران بأن ثقتهما في نفسيهما تتناقص بسبب هذا الأمر، وقالتا “إننا نحب أن نرتدي الملابس والفساتين الضيقة التي تظهر ثديينا، ولكننا عندما نتعرى لا نشعر بكامل سعادتنا”.

السيدتان لم تخضعا فقط لعملية جراحة في ثدييهما، إذ أنهما خضعتا لعملية تجميل في أسنانهما، وحشو شفاههما بالفيلر، ورسم الحواجب بالتاتو في محاولة منهما لمحاربة تقدم العمر.

وقالتا: “لم ندمن عمليات التجميل ولكننا نحبها، ونحب أيضًا تكبير ثديينا، فمن المرأة التي لا تحب ذلك!”.