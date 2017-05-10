تعذيب الطفلة “اليتيمة” يثير جدلًا واسعًا في الأردن (صورة)

المصدر: عمّان - إرم نيوز

تحوّلت قضية طفلة يتيمة، في مدينة الزرقاء شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، إلى قضية رأي عام، بعد أن أدخلت إلى العناية المركزة إثر تعرضها للضرب العنيف من قبل عمها الذي تم توقيفه في السجن بعد إلقاء القبض عليه من جانب الشرطة.

وكشفت مصادر صحفية أن الطفلة (15 عامًا) ضحية تفكك أسري، حيث أقدم زوج أمها على قتل شقيقها قبل 10 أعوام، ما استدعى نقلها لدار الرعاية الاجتماعية، قبل أن يأتي عمها لاستلامها لتعيش في منزله مقابل صرف معونة نقدية لها”.

وبعد فترة من العيش معًا ورد بلاغ لإدارة حماية الأسرة، قبل يومين، يفيد بأن الطفلة تعرضت لتعنيف شديد من عمها استدعى نقلها للعناية المركزة في مستشفى (البشير) الحكومي”.

وقالت مصادر طبية: إن الطفلة أدخلت المستشفى وهي في حالة سيئة جدًا، حيث بدت عليها آثار ضرب عنيف، في حين كشفت مصادر في وزارة التنمية الاجتماعية عن سعي الوزارة لإعادة الطفلة إلى دار الرعاية الاجتماعية من أجل الاهتمام بها بشكل أكبر.