بالفيديو.. محمد عبده يطلق “رماد المصابيح” ويرفض الغناء باللهجة المصرية

المصدر: علي عبد الرحمن - إرم نيوز

نفى فنان العرب محمد عبده، نيته الغناء باللهجة المصرية خلال حفل إطلاق ألبومه الجديد “رماد المصابيح” والذي يجمعه بالموسيقار الكبير طلال في مؤتمر صحفي ضخم وبحضور مختلف وسائل الإعلام المصرية والعربية في القاهرة.

وقال “أنا من الجزيرة العربية قلب العرب، أغني بلون ولسان بلدي، وكل الأوطان العربية أحبتني بلغتي، ربما لا أشعر بالصدق لو غنيت بلهجة أخرى غير لهجتي”.

وأضاف عبده خلال الحفل “أعلم تمامًا أنه إذا أراد شخص تعلُّم اللغة العربية عليه أن يتعلم اللهجة المصرية أولًا”.

واستهل عبده كلمته في حفل الإطلاق بالقول “أغنية رماد المصابيح من كلمات سمو الأمير بدر بن عبد المحسن، وهو رائد الشعر الحداثي بالوطن العربي، والمقصد الرئيسي من الأغنية هو الذكريات القديمة التي مر بها في تجاربه وحياته التي قضاها بالمملكة العربية السعودية”.

وعن اختياره لمصر لإطلاق الألبوم والغناء فيها قال فنان العرب “مصر حلم كل فنان عربي، فالقاهرة هي عاصمة الفن والتنوير، ومن يريد الانطلاق عليه أن يزورها، ومصر هي البلد الذي شهد انطلاقتي الفنية والتي حققت فيها نجاحات كبرى”.

وعن تعاونه مع الفنان الكويتي عبدالله الرويشد في أغنية “هلت الدموع” التي وضع جملها اللحنية وطرحها الرويشد في ألبومه الجديد، رد قائلاً “الأغنية استمع لها أخي عبدالله منذ ما يقرب 20 عامًا حينما قمت بتلحينها، وقبل أشهر طلب مني ضمها لألبوم، وكانت الموافقة السريعة على طلبه، ولكنني حتى الآن لم أستمع للأغنية لكي أقول رأي فيها”.

وحول رأيه عن خليفته بالأغنية السعودية أن كان راشد الماجد ،عبدالمجيد عبدالله ، رابح صقر، قال فنان العرب:” ربما كل عمل في حياة يكون به خليفة أو بديل، إلا في الصوت لأنه بصمة وكاريزما لا تكرر، فنحن حتى الان لم نجد خليفة لصوت كوكب الشرق أم كلثوم، فأصوات صقر ومجيد وماجد جميلة ورائعة، ونتعاون دائمًا سوياً، ودائمًا ما أجتمع معهم في أوبريتات الجنادرية”.

وعن الأصوات المصرية التي يفضل الاستماع لها والغناء معها، قال “أحب صوت آمال ماهر، وأفضل الغناء معه مرة أخرى، فهي من أروع الأصوات العربية، كما أن مصر تمتك أفضل الأصوات النسائية بالعالم العربي فيكيفي أنها تمتلك صوت أنغام وشيرين عبدالوهاب”.

ويستعد عبده لإحياء حفل غنائي كبير بدار الأوبرا المصرية، مساء يوم الأربعاء، لإطلاق أغنيات ألبومه الجديد بحضور نخبة من كبار وفناني مصر والوطن العربي.

ومنحت الجامعة الأمريكية الدولية للدراسات المتخصصة، شهادات دكتوراه فخرية للفنان محمد عبده، والموسيقار طلال، والأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وسيتم تكريمهم وتسليم الشهادات، خلال حفل الفنان محمد عبده بدار الأوبرا المصرية 10 مايو الجاري.