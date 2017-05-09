جمهور فنان أمريكي يشبهونه بـ “المسيح”.. لماذا؟

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

أطلق نجم البوب الأمريكي الشهير هاري ستايلز حديثا، فيديو كليب جديدا، بعنوان “ساين أوف ذا تايمز” ظهر فيه عبر تقنيات فنية خارقة، جعلت عشاقه يعقدون مقارنات بينه وبين “المسيح” عليه السلام.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بدأ الفيديو بظهور ستايلز يرتدي معطفاً طويلاً من الصوف، وهو يمشي على المنحدرات بالموقع الأسكتلندي الذي تم فيه تصوير المشاهد، بينما توفر المناظر الطبيعية القاسية الخلفية المثالية للنجم، وهو يحدق بحماسة في أفق البحر.

وبهذا الفيديو، أصبح ستايلز البالغ من العمر 23 عاما المعروف بخصلاته الفاتنة وأسلوبه المثير، أول نجم بوب يحلق فوق الماء.

وبدا نجم البوب في الفيديو كليب وهو يرتدي ملابسه الكلاسيكية من حذاء تشيلسي والجينز الضيق، وظهر كأنه يبحث عن شيء في المكان المهجور، وفجأة مع ارتفاع وتيرة الموسيقى يقفز في الهواء.

بعد ذلك يمكن رؤية النجم الوسيم وهو يركض على المياه الهائجة، وهو المشهد الذي تسبب في تأثر الجمهور ونشوب الكثير من المقارنات بينه وبين السيد المسيح، الذي وفقاً للكتاب المقدس قام بالفعل نفسه.