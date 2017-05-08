عبقرية خارقة.. مراهقة بريطانية أكثر ذكاء من آينشتاين وهوكينغ

المصدر: مدني قصري- إرم نيوز

حصلت الطالبة البريطانية أن راجالغوري باور على 142 نقطة في اختبار معدل الذكاء، وهي نتيجة تفوق معدلات الذكاء عند البرت اينشتاين وستيفن هوكينغ، بحسب صحيفة The Independent.

وتعيش أن ابنة 12 عاما في المقاطعة البريطانية شيشاير.

وفي تقريره قال موقع sputniknews الفرنسي “إن الاختبار أجري في مانشستر، وكانت نتيجة راجالغوري باور هي الحد الأقصى الممكن لشخص دون سن 18 عاماًِ”.

وأضاف التقرير، استنادا إلى تقديرات العلماء، أن “علامة العباقرة ” محددة بـ140 نقطة، ومع ذلك، كان معدل الذكاء عند مشاهير العلماء، أمثال البرت اينشتاين، وستيفن هوكينغ مقدَّر بـ 160 نقطة.

ووفقا لصحيفة تايمز اوف انديا، فبعد إعلان النتائج، عُرض على الفتاة مكان في منظمة منسا Mensa البريطانية – وهو نادٍ للأشخاص الذين يتميزون بارتفاعٍ في معدل الذكاء.