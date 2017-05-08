غادة عبدالرازق عن “أرض ـ جو”: أضخم إنتاج في مشواري الفني

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

تواصل النجمة المصرية غادة عبدالرازق تصوير دورها في مسلسلها الجديد “أرض ـ جو” المقرر عرضه في رمضان القادم.

وقالت في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” مسلسل أرض ـ جو عمل فني مختلف تمامًا عن كل أعمالي التي سبق وقدمتها على شاشة التلفزيون ويعد أضخم ميزانية إنتاج طوال مشواري الفني، حيث تم عمل ديكور كامل على شكل طائرة لأن الأحداث تدور حول مضيفة تدفعها الظروف الصعبة إلى الدخول في معارك وصدامات مع أشخاص كثيرين.

وأضافت “أحب الإشارة إلى أنني سعيدة بالتعاون مع المنتجة مها سليم ولا توجد بيننا خلافات حول الأجر أو تفاصيل الإنتاج وهي لا تبخل على العمل الفني والحديث حول وجود خلافات مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة”.

وحول ظهور فنانات عرب في دور البطولة على الساحة المصرية قالت غادة عبدالرازق “مصر هوليوود الشرق وحضن كبير لكل النجوم العرب، وباب الفن مفتوح للموهوبين فقط لذا أنا سعيدة بالتواجد العربي على الساحة الفنية وأتمنى للجميع التوفيق كما أتمنى لنفسي، خاصة أن هذه الأجواء تشجع على المنافسة”.

وعن فيلمها الجديد “رؤية” قالت غادة “أتعاون مع المخرج إبرام نشأت في الفيلم وأقدم فكرة مختلفة ستكون مفاجأة للجمهور وسيعرض تجاريًا فى عيد الأضحى والقصة من تأليف إسلام بلال”.