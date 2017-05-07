بالصور.. اختراع مدافن تتحلل وتحول الموتى لأشجار

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

من المعروف أن طرق دفن الموتى تختلف من ثقافة لأخرى وفقاً لمعتقدات الشعوب وتتمثل أبرزها بالدفن تحت الأرض أو الحرق، وفي إضافة جديدة تعد صديقة للبيئة مشروع كابسولا- موندي الإيطالي في اختراع مدافن بيضاوية الشكل كبديل عضوي للتوابيت، حيث تتحلل وتحول رفات الموتى بداخلها إلى شتلات لنمو الأشجار.

فبعد وفاة شخص ما، يتم تثبيت بقايا الجسم داخل صدفة بيضاوية تُزرع في التربة مع وضع شتلة فوقها تأخذ بعد فترة من الزمن جميع العناصر الغذائية التي تحتاج إلى النمو من الجثة.

الموقع الرسمي للمشروع ذكر أن المقبرة ستخلو من شواهد القبور وستصبح غابة مقدسة من أشجار الموتى، موضحاً أن الصدفة عبارة عن مادة بلاستيكية قابلة للتحلل وتبدأ بالتساقط بعد فترة زمنية محددة لتوفير المغذيات للشتلات المزروعة فوقها.

وحتى الآن أطلق مصممو المشروع نسخة واحدة من الكبسولة ويعملون على تصميمها بأحجام كبيرة لدفن الجثث كاملة في إيطاليا.