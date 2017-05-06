لماذا دفعت شركة مستحضرات تجميل 110 ملايين دولار لسيدة أمريكية؟

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

ألزمت محكمة أمريكية شركة جونسون آند جونسون بدفع تعويض لامرأة يقدر بـ 110 ملايين دولار، قالت إنها أصيبت بسرطان المبيض بسبب استخدامها لمستحضرات النظافة الشخصية النسائية التي تنتجها الشركة وتحتوي على مادة التلك.

ويعتبر المبلغ الذي ألزمت هيئة محلفين بمحكمة في ولاية ميزوري الأمريكية به الشركة الأكبر حتى الآن ضمن نحو 2400 دعوى قضائية تتهم جونسون آند جونسون بأنها لم تحذر زبائنها كما ينبغي من مخاطر الإصابة بالسرطان نتيجة استخدام مستحضرات الشركة، بما في ذلك منتج جونسون بيبي باودر الشهير.

وصدر الحكم يوم الخميس، ضد جونسون آند جونسون وشركة إيمريس التي توفر لها مادة التلك بعد دعوى قضائية رفعتها امرأة تدعى لويس سليمب وتسكن بولاية فرجينيا وتخضع حاليًا للعلاج الكيماوي بعد تشخيص إصابتها بسرطان المبيض أول مرة في 2012، ووصول المرض الخبيث إلى الكبد، وفق ما نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية.

وذكرت جونسون آند جونسون في بيان أنها تتعاطف مع المرأة المصابة بسرطان المبيض لكنها تعتزم الطعن في الحكم.

وقالت: “نستعد لمحاكمات أخرى هذا العام ونحن مستمرون في الدفاع عن سلامة جونسون بيبي باودر”.

وصدر الحكم الأخير بعدما صدر حكم لصالح الشركة عن هيئة محلفين في محكمة بولاية ميزوري في مارس بشأن دعوى رفعتها امرأة من ولاية تنيسي، وتزعم فيها أنها أصيبت بسرطان المبيض بسبب استخدامها لجونسون بيبي باودر.

وصدر ذلك الحكم بعد ثلاثة أحكام أصدرتها هيئات محلفين في قضايا مماثلة في سانت لويس ضد شركة جونسون آند جونسون وألزمتها بدفع نحو 195 مليون دولار.