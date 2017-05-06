بنك طاقة جديد في حجم اليد يشحن اللابتوب بسهولة

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أطلقت شركة Lifepowr بنك طاقة جديد A3 في حجم اليد، يتيح للمستخدم إمكانية شحن جهاز الحاسوب الشخصي (لابتوب)، مزودًا بالجيل الثالث من “يو إس بي”، وفقًا لما جاء على موقع “ذا فيرج” التقني.

البطارية الجديدة تقدم سعة 27 ألف مللي أمبير، ومخرجي “يو إس بي” من الجيل الثالث يدعمان تقنية Thunderbolt 3 وكذلك تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.

وبذلك سيتمكن المستخدم من التنقل ببنك الطاقة الجديد داخل أغراض السفر وفي الحقيبة الخفيفة إلى أي مكان، كمان أن البطارية نفسها يمكن شحنها بنسبة 50% خلال أقل من ساعة واحدة.

البطارية ما تزال في طور حشد الدعم الجماعي على موقع “انديجوجو”، ويمكن شراؤها بسعر 150 دولاراً عبر الموقع، والذي من المتوقع أن يتضاعف عند وصولها للأسواق في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.