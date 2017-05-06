الفنان السوري محمد خير الجراح يكشف حقيقة أدائه شخصية رئيس كوريا الشمالية (صورة)

المصدر: إرم نيوز- ربى الحايك

نفى النجم السوري محمد خير الجراح، أن يكون قد أدَّى شخصية رئيس كوريا الشمالية في مسلسل “بقعة ضوء13”.

وقال الجراح لـ”إرم نيوز” إن “الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهر فيها بشخصية زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، قد تم العمل عليها عبر برنامج الفوتوشوب، وهي غير صحيحة”.

وعبّر الجراح عن “ظرافة الصورة الذي قال إنها صنعت دعاية كبيرة للعمل الفني”.

وحول الأعمال الفنية التي يصوّرها حاليًا، أوضح الجراح أنه يواصل تصوير ثلاثة أعمال فنية هي: مسلسل “فوضى” مع المخرج سمير حسين، ومسلسل “قناديل العشاق” مع المخرج سيف الدين سبيعي، إضافة إلى مسلسل أردني بعنوان “أبناء القلعة”.

وكشف الجراح عن أنه أطلق مؤخراً أغنيته “غربلنا”، التي بدأ بثها عبر الإذاعات، وهي من كلمات الشاعر اللبناني سمير أبو عساف وألحان نهاد نجار، وتوزيع شيرو منان، وتم تسجيلها في ستديو آيدل.

ولفت الفنان السوري إلى أن ضيق الوقت لديه منعه من تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، كاشفاً لـ”إرم نيوز” وجود خطة لتصوير مجموعة أغانٍ خلال الصيف المقبل.