بالفيديو..مكتب جديد يمكنك الكتابة والمسح على سطحه قريبًا

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أطلق المصمم مارك كوبان، حملة دعم جماعي على Kickstarter لمنتج جديد عبارة عن مكتب مميز يتيح الكتابة والمسح على سطحه بحرية تامة، وفقًا لما جاء على موقع تيك كرانش التقني.

وأشارت الحملة إلى أن المكتب الجديد مصنوع من مادة تتيح الكتابة بسهولة عليه وكذلك مسح ما هو مكتوب ليعود المكتب جديدًا.

وتسعى حملة الدعم الجماعي نحو دعم المشروع بمبلغ 25 ألف دولار، بحيث يمكنك شراء المكتب من خلال الحملة بسعر 300 دولار، في حين أن سعره سيرتفع إلى 400 دولار عندما يصل إلى الأسواق.

وقد قام المصمم من قبل بإطلاق حائط قابل للكتابة عليه مستخدمًا نفس المادة، التي لم يكشف عن طبيعتها حتى الآن.

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https://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2017/05/1035e0013155200d80785a5832b0c663_original.gif?w=680&h=382