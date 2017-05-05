بالصور والفيديو.. شاهد “روبوت” يُحوّل كافة المركبات للقيادة الذاتية

المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

اخترع باحثون دوليون روبوتا صغيرا يمكنه تحويل كافة مركبات النقل إلى القيادة الذاتية دون تدخل السائق، حيث يجلس الروبوت مكان السائق ويتحكم بأي مركبة استناداً إلى مجموعة من الكاميرات، وأجهزة استشعار، وأجهزة ميكانيكية للسيطرة على سرعة واتجاه السيارة.

وبحسب مجلة “لايف ساينس” الدولية فالروبوت الذي أطلق عليه الباحثون اسم “مشغل السيارة الذكي”، مصنوع من أجهزة استشعار بسيطة تعمل من خلال خوارزميات متطورة، ويزن 33 رطلا (15 كجم)، ويعمل الفريق لجعله أخف وزنا.

وخلال تجربة الأداء جال مشغل السيارة الذكي عدة دول حول العالم من بينها الصين وبريطانيا وأثبت نجاحاً هائلاً خلال إدارته أنظمة القيادة المختلفة.

ويرى الباحثون أنه سيُنافس مركبة غوغل ذاتية القيادة “وايمو” التي من المقرر إجراء اختبارات حول أدائها قريباً في الطرق العامة لولايتي كاليفورنيا وأريزونا في الولايات المتحدة.

كما ويتوقع الفريق أن ينافس اختراعهم المركبة بلا سائق “ميني فان”، التي صنعتها شركة فيات كرايسلر المتعددة الجنسيات.

وكانت شركة نيسان الدولية للسيارات اختبرت نماذج أولية لسيارة ليف المستقلة داخل الطرق المزدحمة شرق العاصمة البريطانية لندن الشهر الماضي، إذ تسعى لجعلها متاحة على نطاق واسع بحلول عام 2020.