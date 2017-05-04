بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية على مقعد متحرك (صور)

المصدر: الجزائر - إرم نيوز

أدلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعاني من متاعب صحية منذ العام 2013، بصوته في الانتخابات البرلمانية بأحد مراكز الانتخاب بالعاصمة، اليوم الخميس.

وبث التلفزيون الرسمي صورا مباشرة للرئيس الجزائري وهو يدلي بصوته بمدرسة “البشير الإبراهيمي” بحي “الأبيار” بالعاصمة الجزائرية وهو على كرسي متحرك برفقة أفراد من عائلته.

وتعرض الرئيس الجزائري لوعكة صحية نهاية أبريل/نيسان 2013 أفقدته القدرة على الحركة، لكنه واصل ممارسة مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي.

وظهر بوتفليقة في العديد من المناسبات العامة لتدشين مشاريع بالعاصمة، كما أعيد انتخابه العام 2014 لولاية رابعة بإجمالي 81% من الأصوات، بحسب وكالة الأناضول.

ولم يسبق لبوتفليقة أن غاب عن التصويت في المواعيد الانتخابية التي شهدتها الجزائر في فترة حكمه منذ العام 1999.

وبوتفليقة ينتمي سياسيا لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم ويشغل منصب رئيسه، لكنه لا يشارك في نشاطاته بحكم منصبه الرسمي.

ويعد خروج بوتفليقة للتصويت أول ظهور علني له منذ أكثر من شهر حيث استقبل في 28 مارس/ آذار الماضي رئيس الكونغو دونيس ساسو نغيسو الذي زار البلاد.