إليسا زغيب تدخل حربًا قاسية في “بلحظة”

المصدر: دمشق- إرم نيوز

تواصل الممثلة اللبنانية إليسا زغيب تصوير مشاهدها في بطولة مسلسل “بلحظة” من انتاج شركة “الصدى”، ومن كتابة وسيناريو وحوار ندين جابر وإخراج أسامة الحمد.

وتجسّد الفنانة الشابة شخصية “تالا” ابنة “ربى” (كارمن لبّس) وشقيقة “سيف” (زياد برجي)، ابنة العائلة التي تطالب بثأر زوجها المقتول، قبل ان تجد “فلك” (روان طحطوح) شقيقة القاتل مزروعة في منزلها كزوجة شقيقها!

وتحدثت زغيب عن دورها مبينة في بيان صحفي للمكتب الإعلامي للعمل أنها تؤدي شخصية أم لطفل صغير، وأرملة تتمتع بشخصية غير ثابتة بسبب التحولات الحادة في ظروفها، حيث ستعتبر فلك عدوة لها منذ اقتحامها حياتها وتحاول جعل عيشتها جحيماً خالصاً، قبل أن تتبدل المشاعر تباعاً.

وعن علاقتها بشخصيتي والدتها وشقيقها أوضحت أن علاقتها بكارمن في المسلسل خاصة اذا تكون والدتها المتسلطة التي لا يجرؤ أحد على معارضتها، فتحتاج كثيراً إلى شقيقها في العمل زياد برجي”.

ويشارك في البطولة إلى جانب زغيب، الممثلون كارمن لبّس وزياد برجي ويوسف حدّاد وروان طحطوح ونيكولا مزهر وسينيتيا خليفة ونتاشا شوفاني ومجدي مشموشي وهيام أبو شديد وفيفيان أنطونيوس وميّ سحاب ونيكولا مزهر ووسام سعد ونبيل عسّاف ورندة كعدي وسواهم، على أن يبدأ عرض العمل الدرامي الاجتماعي المؤلف من 60 حلقة في شهر رمضان المقبل.