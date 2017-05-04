بالفيديو والصور.. الإفراج عن قرد مسجون في صندوق صغير منذ عامين

المصدر: دعاء السيد- إرم نيوز

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية لقطات للحظة الإفراج عن قرد أمضى عامين محاصراً في صندوق خشبي داكن.

وتم إنقاذ القرد الذي يدعى “كوتاب” من قبل فريق من منظمة إنقاذ الحيوانات الدولية ومسؤولين محليين في قرية نائية في غرب كاليمانتان بجزيرة بورنيو.

وكان كوتاب، الذي يبلغ من العمر أربعة أعوام فقط، أمضى نصف عمره في الصندوق الذي مساحته 10 أقدام مع عدم وجود سوى قش وزجاجة بلاستيكية فارغة للعب معها.

وأوضحت اللقطات خوف القرد من الخروج للعالم الخارجي، حيث كان “كوتاب” في الجزء الخلفي من القفص عندما فتح رجال الإنقاذ الفتحة الأمامية، وكان مرعوبًا من الصوت والضوء بالخارج.

وقال الرجل الذي كان مسؤولًا عن تربيته ويدعى “كوتاب” إنه كان يعطيه غذاء بشرياً، بما في ذلك الخبز والأرز، مشيرًا إلى أن وجبته المفضلة كانت المعكرونة سريعة التحضير “النودلز”.

وزار مسؤولون من منظمة إنقاذ الحيوانات، باكو في منزله في راباك وهي قرية فى غرب كاليمانتان ولكنهم لم يتمكنوا من إقناعه بتسليم كوتاب.

ولكن بعد أن أوضحوا محنة إنسان الغاب في بورنيو وأنه يجب أن يعمل في مصلحة الحيوان، وافق باكو على التخلي عن كوتاب.