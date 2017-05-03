فيديو.. اختراع روبوت لإجراء عمليات الدماغ في دقيقتين

المصدر: رموز النخال- إرم نيوز

بينما تستغرق العمليات الجراحية التي تجرى في الدماغ نحو ساعتين، تمكن باحثون من جامعة “يوتا” الأمريكية من اختراع روبوت يتحكم بآلية عمله جهاز حاسوب يديره الجراحون لإجراء مثل هذه العمليات خلال دقيقتين.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يتم قبل البدء بالعملية الجراحية، تصوير المريض لأول مرة باستخدام الأشعة المقطعية، مما يسمح بجمع المعلومات عن عظام الهياكل الحساسة في الدماغ مثل الأعصاب والأوردة الرئيسية، ثم يبرمج الجراحون الطريقة المثلى للحفر باستخدام تقنية 3D.

وبسبب دقة حجم الروبوت، فمن الممكن أن يدخل مسافة 1 ملم داخل الهياكل الحساسة، حيث يحفر الروبوت ثقبًا داخل عظام الجمجمة للوصول للدماغ، ويأتي دور الجراح في إجراء الجراحة بدقة وبسرعة فائقة تفوق العمليات الجراحية التقليدية للدماغ بأكثر من 50 مرة.

ويقول الباحثون:”هناك عدة تحديات هندسية تتعلق بالمشروع، مثل القدرة على ربط تكنولوجيا التصوير 3D بسلاسة مع الحفر الجراحية، ومدى مقدرة الروبوت على إجراء كافة التجارب بشكل متواصل دون توقف”.

ويرى الباحثون، أن هذا الاختراع سيمكن المريض من الشفاء العاجل، بسبب قلة مدة تخديره، وصغر الجرح، وسرعة التئامه، مما يقلل خطر إصابته بالعدوى.