خسائر “مصر للطيران” 777 مليون دولار منذ 2011

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

قال وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي: إن شركة مصر للطيران تكبدت خسائر بقيمة 14 مليار جنيه (777 مليون دولار)، منذ 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى الآن.

وأضاف الوزير المصري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في القاهرة، أن صناعة الطيران ترتبط بالسياسة والأمن بشكل كبير، وتتأثر في وجود التحديات الأمنية.

وتأثرت مصر للطيران بعديد الأحداث السياسية على الأرض كالثورة وتبعاتها الأمنية، أهمها سقوط طائرة في مياه البحر المتوسط، كانت قادمة من فرنسا، واختطاف أخرى العام الماضي.

وكشف الوزير المصري أن الوزارة وضعت الأولوية لتحديث الأسطول وتحديث البنية الأساسية في المقام الأول.

وأشار إلى أن المطارات المصرية مرت بالعديد من التحديات، وأن توافر الإمكانيات يمثل العائق الأكبر أمام التوسع في إنشاء المشروعات.

وتعاقدت شركة مصر للطيران مؤخرًا على شراء 9 طائرات مع شركة بوينغ، بنحو 864 مليون دولار، وتسلمت ثلاثًا منها حتى الآن، وتعتبر من الشركات الرائدة في العالم.