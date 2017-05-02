32 قتيلًا في هجوم لداعش على مخيم للاجئين بسوريا

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قتل 32 شخصًا وأصيب أكثر من 30 آخرين، في هجوم لتنظيم داعش قرب مخيم للاجئين على حدود سوريا مع العراق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: “فجر 5 انتحاريين على الأقل من تنظيم داعش أنفسهم بالقرب من مخيم رجم الصليبي للاجئين العراقيين والنازحين السوريين في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا“.

وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن إلى أن الهجوم “أسفر عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 30 آخرين بجروح”.

وكانت حصيلة سابقة للمرصد أفادت بمقتل 24 شخصًا، بين صفوف المدنيين وقوات سوريا الديمقراطية.

وأشار عبدالرحمن إلى أن “الاشتباكات العنيفة تتواصل بين قوات سوريا الديمقراطية المدعمة بطائرات التحالف الدولي من جانب، وعناصر من تنظيم داعش من جانب آخر إثر الهجوم، لافتًا إلى أن بعض الانتحاريين تمكنوا من التوغل إلى داخل المخيم”.

وتعد قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف فصائل عربية وكردية يدعمه التحالف الدولي بقيادة واشنطن، أحد أبرز القوات التي تحارب التنظيم المتطرف في سوريا.