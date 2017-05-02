أسرع كاميرا في العالم.. تصور 5 تريليونات لقطة في الثانية (فيديو)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

طور باحثان في جامعة “لوند” الأمريكية كاميرا تصوير بسرعة التقاط فائقة، إذ إنها قادرة على التقاط 5 تريليونات لقطة في الثانية الواحدة، وفقًا لما جاء على موقع “جيزمودو” التقني.

واعتمد الباحثان على أسلوب مميز في التصوير، يمكنه التقاط أي شيء يحدث بسرعة عالية، مثل حركة العين أو حركة الخيل في السباق وغيرها من حركات لا يمكن أن تدركها العين البشرية، إذ تقوم الكاميرا بالتقاط 4 صور لكل لقطة.

وقد تشكل الكاميرا الجديدة مستقبل التحكيم في​ المباريات الرياضية، مثل كرة القدم وسباقات الخيل، ومختلف الرياضات، التي تعتمد على السرعة، وكذلك قد تطور من مراقبة التغيرات المناخية التي يمر بها العالم، خاصة اضطراب المناخ خلال العقد الماضي.

وعلى الرغم من كل تلك الاستخدامات، إلا أن الاستخدام الأساس للكاميرا هو مراقبة العمليات الكيميائية، التي تجري داخل محركات البنزين، بهدف تطوير أدائها.

وستخرح الكاميرا للنور بالتعاون مع شركة ألمانية خلال عامين.