وفاة أكبر معمر بالعالم… تعرّف على عمره الصادم (صور وفيديو)

المصدر: جاكرتا- إرم نيوز

توفي رجل يعتقد أنه أكبر معمر على وجه الأرض في إندونيسيا عن عمر ناهز 146 سنة بعد أن كان يستعد لموته منذ أكثر من 20 عاما.

وتوفي ماباه جوثو المولود في شهر كانون الأول العام 1870 بعد عدة أيام من خروجه من المستشفى في 12 نيسان الماضي بناء على طلبه بأنه يريد أن يموت في بيته.

وأفادت أسرته بأنه منذ خروجه من المستشفى في جزيرة “جاوة” الإندونيسية وهو يرفض تناول الطعام وأنه كان يلح عليها لأن تدعه يرحل.

وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية إلى أن جوثو تزوج أربع مرات وأن جميع زوجاته وأشقائه العشرة وجميع أطفاله توفوا.

وقال حفيد سويانتو “دفن جدي في مقبرة صغيرة اشتراها قبل سنوات عديدة وكان يستعد للموت منذ حوالي 20 سنة”.

وأضاف “منذ خروجه من المستشفى وهو يرفض تناول الطعام باستثناء قليل من الشوفان والماء… وقبل وفاته بيومين رفض تناول أي شيء”.

وبحسب الصحيفة فان تاريخ ميلاد جوثو يعني أنه تفوق على أكبر معمر معروف وهو الفرنسي جون كالمينت الذي عاش لمدة 122 سنة.

ونقلت الصحف عن جوثو العام الماضي قوله إنه يريد أن يموت بعد أن أصبح جميع أحفاده مستقلين في حياتهم وأن سر حياته الطويلة هو “الصبر”.