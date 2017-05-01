قريبًا.. ستستطيع النوم في سيارة “تسلا” على الطريق

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

كشف مؤسس شركة تسلا للسيارات​ الذكية، إيلون ماسك، عن خطته لتطوير سيارات الشركة، حيث أكد أنه خلال عامين سيتمكن مستخدمو تيسلا من النوم خلال حركة سياراتهم الذكية ذاتيًا على الطريق، وفقًا لما جاء على موقع ماشبل التقني.

وأشار ماسك إلى أنه سيكون على المستخدم فقط أن يحدد وجهته والطريق الذي يرغب السير خلاله، ومن ثم يمكنه النوم لمدة قصيرة بينما يتولى نظام القيادة الآلي التحكم.

وأوضح كذلك أن شركته المتخصصة في استكشاف الفضاء SpaceX تعمل حاليًا على تحقيق حلم نقل البشر إلى المريخ ليعيشوا هناك، وذلك لتوسيع وإتاحة المزيد من الخيارات أمام البشر من حيث الأماكن المتاحة للعيش خارج كوكب الأرض.

يذكر أن ماسك كان قد كشف الشهر الماضي عن شركة جديدة Neuralink وهي متخصصة في دراسة مخ الإنسان وتطوير شرائح إلكترونية للدفع بقدراته للأفضل.