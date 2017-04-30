مع غياب الهواتف والإنترنت بكوريا الشمالية.. “الجزيرة ” المصدر الوحيد للأخبار

المصدر: لندن – إرم نيوز

أفاد سائح بريطاني عاد لتوه من كوريا الشمالية أن ذلك البلد الآسيوي منعزل كليًا عن العالم بغياب خطوط هاتف خارجية أو الإنترنت، مشيرًا إلى أن محطة تلفزيون الجزيرة القطرية هي المصدر الوحيد للأخبار الخارجية.

وقال السائح لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن الكوريين الشماليين على علم بالتهديدات الأمريكية لبلادهم لكنهم يبدون غير مبالين على أساس أن الولايات المتحدة تقوم بتهديد كوريا الشمالية منذ الخمسينيات.

وأضاف السائح الذي لم تذكر الصحيفة اسمه لأسباب أمنية أنه لم يستطع التحدث إلى الناس هناك نظرًا لانه كان مراقبًا من قبل السائق ومرشدين سياحيين لم يفارقاه في جولاته خارج الفندق الذي كان يقيم فيه في العاصمة بيونغ يانغ.

وقال :”هناك حديث قليل جدًا عن التهديدات الأمريكية وإرسال سفن حربية للمياه القريبة من كوريا الشمالية… السبب هو ندرة الإعلام هناك وبالنسبة لي كان مصدري الوحيد للأخبار هو تلفزيون الجزيرة في غرفتي الفندقية.”

واضاف :”عندما تدخل كوريا الشمالية تلاحظ عدم وجود خدمات الإنترنت وأي خطوط هاتف خارجية في حين لا يسمح لك بجلب كمبيوتر لداخل البلد.. إنهم حقًا معزولون بشكل كامل عن العالم الخارجي والمشكلة أنك لا تسطيع التحدث إلى أحد”.