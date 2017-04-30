وسط دمشق.. سلوم حداد يؤدي شخصية ترامب في مسلسل “بقعة ضوء” (فيديو وصور)

المصدر: دمشق - إرم نيوز

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لعدد من الأشخاص يحملون الأعلام الأمريكية وصورللرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة السورية دمشق.

وبين أخذ ورد وجدل رافق انتشار الصور مع ظهور صور للرئيس الأمريكي يرفعها البعض، أعلنت شركة “سما الفن” أن هذه الصور من تصوير إحدى لوحات مسلسل “بقعة ضوء13” التي تتحدث عن الانتخابات الأمريكية.

لكن المفاجأة كانت بانتشار صورة للفنان القدير سلوم حداد التي ظهر بها وكأنه ترامب فعلاً، حيث يؤدي شخصيته في بطولة اللوحة التي تحمل عنوان “مناظرات”.

يشار إلى أن القدير سلوم حداد سيظهر في العام الجاري بالإضافة إلى مسلسل “بقعة ضوء13” ببطولة مسلسل “وردة شامية” ومسلسل “أوركيديا”.