ترامب يرتكب خطأ يفصل 11 ولاية أمريكية عن الولايات المتحدة

المصدر: مدني قصري - إرم نيوز

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طريق الخطأ على حسابه في موقع “تويتر” عَلمًا للولايات المتحدة يحمل 39 نجمة بدلًا من 50 نجمة.

وكان ترامب قد نشر العلم على صفحته في “تويتر” بمناسبة عيد ميلاد زوجته ميلانيا ترامب الـ 47.

وفي تقرير نُشر أمس الخميس على موقع “sputniknews” الفرنسي: “إن هذا الخطأ الذي ارتكبه الرئيس سرعان ما اجتذب اهتمام بعض المستخدمين الذين سرعان ما لاحظوا أنه بسبب ترامب سوف تفقد الولايات المتحدة قريبًا ولاياتها الـ 11”.

ويحمل العلم الأمريكي حاليًا 50 نجمة بالتطابق مع عدد الولايات بعد أن حمل في عام 1889، 39 نجمة، وكان ذلك في اليوم الذي دخلت فيه داكوتا الشمالية الاتحاد.

وفي نفس اليوم حذت ولاية داكوتا الجنوبية حذو داكوتا الشمالية، وهو ما رفع عدد نجمات العَلم الأمريكي إلى 40 نجمة.