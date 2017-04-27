ترامب يهدد بانسحاب بلاده من اتفاقية “نافتا” للتجارة الحرة

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بالانسحاب من اتفاقية “نافتا” للتجارة الحرة، ما لم يحصل على “صفقة عادلة”، بعد إعادة التفاوض على بنودها.

وقال ترامب، في تصريح لصحفيين، نقله البيت الأبيض، إنه قرر إعادة التفاوض على الاتفاقية المنظمة للتجارة الحرة في أمريكا الشمالية، وذلك “بدلاً من إلغاء نافتا، وهو أمر سيكون ثقيلاً، ويسبب صدمة للنظام (الاقتصادي في أمريكا الشمالية)”، وفق الرئيس الأمريكي.

وعقب بالقول “ولكن إذا لم أتمكن من الحصول على اتفاقية منصفة لعمالنا وشركاتنا، فسألغي “نافتا”، ولكننا سنمنح إعادة التفاوض فرصة جيدة وقوية”.

وأمس الأربعاء، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، عن نيَّة ترامب إلغاء الاتفاقية، التي تضم بلاده وكندا والمكسيك، وفق وكالة الأناضول.

وفي وقت متأخر من ليلة الأربعاء قال البيت الأبيض إن ترامب تحدث مع كل من نظيره المكسيكي إنريكي بينا نيتو، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، حول إعادة التفاوض على الاتفاقية.

وتضمن “نافتا” حرية التجارة بين دول أمريكا الشمالية الثلاث الرئيسية، دون فرض ضرائب على البضائع فيما بينها.

ويعتقد مهتمون بالشأن الأمريكي، أن تصريحات ترامب جاءت بفعل ضغوط بقرب انتهاء الـ 100 يوم الأولى من رئاسته، وسعياً منه لإعلان تنفيذ أكبر عدد من وعوده قبل يوم السبت القادم.