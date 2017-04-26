تعرف على 10 أشياء لا يستخدمها سوى الأثرياء (فيديوغرافيك)

المصدر: توفيق إبراهيم - إرم نيوز

يستخدم الجميع الأشياء نفسها سواء أكان المرء ثرياً أم فقيراً، ولكن هناك من الأثرياء من يحرص على إضافة الفخامة ولمسة الثراء للأغراض اليومية الخاصة به.

وفيما يلي10 أشياء لا يستطيع سوى الأثرياء اقتناءها وهي :

1- أيفون 5 بالذهب

يتميز آيفون 5 أغلى آيفون في العالم بجسم من الذهب عيار 24 وأكثر من 600 ألماسة بيضاء وسوداء للشاشة، ويبلغ ثمنه حوالي 15.3 مليون دولار.

2- سدادة الباب الكندي

صنع المصمم توبايس وونغ من كندا سدادات للباب من الأسمنت بثمن 3500 دولار.

3- سماعات الأذن الثمينة

صمم متجر المجوهرات “كاسا دي” سماعات أذن للعملاء الأثرياء فقط من ذهب عيار 18 و118 ألماسة لتصبح أغلى سماعات بالعالم بثمن 5800 دولار.

4- جوارب ألمانية نادرة

تستخدم شركة الحياكة الألمانية فالكا صوف الفيكونيا البيروفية النادرة لتصنيع جوارب فاخرة يبلغ ثمن الواحد منها 1188 دولارًا.

5- معجون الأسنان الأغلى

على عكس المعجون العادي لا يحتوي معجون ثيوديت 300 الأغلى في العالم على الفلورايد، بل أنه معد لإصلاح المينا مقابل 100 دولار للأنبوب.

6- قاعدة مرحاض من الكربون

تُصنع هذه المقاعد من طبقات ألياف الكربون المجمعة يدويًا وهي خفيفة وقوية ومصنوعة من المادة نفسها المُستخدمة في سيارات الفيراري واللامبورغيني ويبلغ ثمنها 3000 دولار.

7- ورق تواليت من الذهب

تبيع شركة “ذا تويلت بابر مان” نوعًا فريدًا من ورق التواليت حيث يُرصع هذا الورق الفاخر بذهب عيار 24 وكلما يُستخدم تسقط منه رقاقات الذهب على أرض الحمام، وكل هذا مقابل 1.5 مليون دولار.

8- لوحة مفاتيح من الجلد

صممت شركة “غوكوكاوا” لوحة مفاتيح جميلة للحاسوب من الجلد الأسود مقابل 603 دولارات لتتماشى مع الديكور الفاخر إذا كنت ثرياً.

9- معكرونة جاهزة من هارودز

في 2008 أطلق متجر “هارودز” البريطاني علبة معكرونة فاخرة مقابل 50 دولارًا، ولكن المفاجئة هنا أن الأرباح اُستخدمت لمساع خيرية.

10- سماعة البلوتوث الذهبية

عادةً ما تُصنع سماعات البلوتوث من البلاستيك ولكن سماعة بلوتوث ديسكفري 925 الفاخرة صُنعت من معادن ثمينة حيث يتكون جسم السماعة من الذهب المرصع بالألماس مقابل 50 ألف دولار.