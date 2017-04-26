محمد قنوع يعلن حسم النزاع حول ملكية مسلسل “فارس وخمس عوانس” (فيديو)

المصدر: دمشق - إرم نيوز

أعلن الفنان السوري محمد قنوع عن نهاية النزاع القضائي حول ملكية مسلسل “فارس وخمس عوانس” لصالح شركة “ABC” التي يديرها بنفسه.

وقال لـ “إرم نيوز” إن محكمة النقض في دمشق أيدت قرار محكمة الاستئناف المدنية، الذي قضى بفسخ تسجيل ملكية المسلسل من اسم الجهة المدعى عليها “ماجيك لاين” بقرار نهائي اكتسب الدرجة القطعية لملكية شركة “ABC” وتسجيله باسم “عدنان حمزة” في القيود الرسمية.

وأضاف أن الجمهور العربي بات قريباً من متابعة المسلسل الكوميدي الذي يتحدث عن ثلاث شقيقات وصلن إلى مرحلة العنوسة ومعهن “العمة” وإحدى صديقاتهن. ويقمن في بناء واحد ضمن إحدى الأحياء الراقية بمدينة دمشق، ويعيشون مع شقيقهم سلسلة من المغامرات الكوميدية اللطيفة.