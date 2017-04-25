داخل سيارتك.. ميزات خفية وغريبة لاتعرفها (صور)

المصدر: رموز النخال - إرم نيوز

قد تُصمم العلامات التجارية للسيارات ميزات غريبة داخل أماكن مخفية للمركبات، كسيارة هولدن أسترا فصممت الشركة المصنعة بيضة الفصح وسمكة قرش في مكان لا يكاد يشاهد، معللةً لإضافة شيء من المتعة.

صحيفة “stuff” أعدت تقريراً حول ميزات داخل المركبات أكثر إثارة وغرابة من بيضة عيد الفصح وجاءت كالتالي:

أوبل كورسا

تقول الصحيفة الصادرة من نيوزلندا “العلامة اوبل كورسا صممت نموذج سمكة القرش داخل مركباتها بسبب رهان بين مصممها للتميز عن هولدن أسترا، ليتمكن أحدهم من التصميم الذي ظهر تحت العلبة الحاملة للكؤوس في المركبة.

فولفو XC90

تضع هذه العلامة تصميم للعنكبوت تحت غطاء المركبة، وترجح “Stuff” أن رئيس هذه الشركة لم يكن سعيدًا لوضع فريقه التصميم في الجزء السفلي من الغطاء ولم يكن هناك وقت لإعادة تصميمه، ورغم ذلك فالتصميم أضفى قليلا من السعادة على الأطفال والكبار أيضا.

جيب رينيغاد

تضع هذه العلامة في أصغر علبة داخل مركباتها نموذجا لبيضة عيد الفصح وكما وتضع شعارات أخرى مبعثرة في كل مكان من المركبة بما في ذلك الزجاج الأمامي والمصابيح الأمامية، وهي في الواقع الخرائط الطبوغرافية!.

سرت فايبر

في أحدث صناعتها وضعت عدد قليل من الخرائط مخبأة حول المركبة والتي تكتب داخلها اسم علامتها فايبر، ووضعت على مقبض باب المركبة خريطة صغيرة لحلبة سباق السيارات الأسطورية الموجودة في ألمانيا نوربورغرينغ نوردزكليف، وفي الزاوية الوسطى للمركبة خريطة من حلبة سباق الدراجات الاسطورية لاغونا ومقرها أمريكا.

تسلا موديل S

أما تسلا فصممت ميزات مخبأة في برنامج السيارة نفسها، حيث عبأت المركبات بشاشة عرض مع سيارة جيمس بوند الشهيرة لوتس إسبيريت مزودة بإعدادات تشبه فيلم ميل بروكس سباسيبالز.

ومن الميزات الخفية الأخرى وضعت ملاحة سات-ناف تتحول إلى خريطة مريخ كاملة بمعدات روفر التي تستخدم على سطح المريخ، كما ووضعت نموذجا لسلسة ألعاب سباق السيارات ماريو كارت.

وفي أحداث تحديثها وضعت شاشة لمس ضخمة تتحول للوحة سكتش تخطيطية.