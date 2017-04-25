بينهم ترامب..تحديات غبية تسببت في شهرة هؤلاء الأشخاص (فيديوغرافيك)

المصدر: أبانوب سامي - إرم نيوز

يسعى الكثير من الناس إلى الشهرة من خلال نشر مقاطع الفيديو على مواقع الإنترنت بغض النظر عن محتوى تلك المقاطع..المهم عند هؤلاء أن يحقق الفيديو أعلى نسبة مشاهدة ممكنة

وإليك أغبى 10 تحديات أسهمت في شهرة من قاموا بها.

1- تحدي فلافي باني

يملأ المتحدي فمه بحلوى المارشميلو ويحاول النطق بعبارة “فلافي باني” وإذا نجح يستمر في إضافة قطعة أخرى حتى يعجز عن قولها ويحسب له عدد القطع التي وضعها في فمه.

2- حاول ألاّ تضحك

يصور المتحدي نفسه وهو يحاول ألا يضحك أو يبتسم أثناء مشاهدة مقاطع مضحكة مهما كانت.

3- تحدي الهمس

في هذا التحدي يرتدي فيه المرء سماعة تصدر صوتا موسيقيا عاليا ويحاول أن يستنتج ما يقوله الشخص الآخر من خلال قراءة الشفاه.

4- تحدي الـ100 طبقة

في العام 2014 اخترعت فنانة الأظافر كريستين روت ما اسمته “جبل طلاء الأظافر”، حيث وضعت 116 طبقة من الطلاء على مدى 15 ساعة، وبعد حصول الفيديو على ملايين المشاهدات ظهر تحدي الـ100 طبقة.

5- تحدي الفلفل الحار

يتضمن هذا التحدي محاولة أكل كمية من الفلفل شديد الحرارة، حيث تكون تعبيرات وجه المُتحدي مضحكة عندما يبدأ في البحث عن أي شيء حوله لتبريد فمه.

6- هارلم شيك

اشتهرت أغنية هارلم شيك منذ صدورها في مايو 2012، وبعد قليل بدأت صيحة التحدي بتصوير فيديو مدته 30 ثانية لتقليد الفيديو كليب الأساسي بأزياء تنكرية مختلفة ومضحكة.

7- تحدي الواقي الذكري

بعد ملئ الواقي الذكري المطاط بالماء يتم إسقاطه على رأس المُتحدي بهدف تغطية رأسه، ولكنه لا يستمر كثيراً حيث إن هذا التحدي خطير للغاية.

8- تحدي المانيكان

شارك المشاهير في الآونة الأخيرة في هذا التحدي الذي يتضمن تجمد مجموعة من الناس في أماكنهم بينما تتجول كاميرا وسطهم لتسجيل المشهد.

9- تحدي دلو الثلج

شارك الكثير من المشاهير في هذا التحدي الذي ينطوي على سكب دلو من الماء المثلج على جسم المتحدي.

10- تحدي القرفة

في هذا التحدي يحاول المرء إبقاء ملعقة قرفة في فمه لأطول وقت ممكن دون بصقها.