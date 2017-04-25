السعودية تحقق فائضًا تجاريًا بـ14.7 مليار دولار في شهرين

المصدر: وكالات - إرم نيوز

حققت السعودية فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 14.67 مليار دولار، خلال أول شهرين من العام الجاري، وفق أرقام رسمية.

وحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الثلاثاء، بلغت صادرات السعودية 35.98 مليار دولار، ووارداتها 21.31 مليار دولار في أول شهرين من العام الجاري.

وكانت المملكة العربية السعودية، سجلت عجزاً قيمته 1.99 مليار دولار في أول شهرين من العام الماضي 2016، تزامناً مع هبوط سعر برميل النفط دون 27 دولارا.

وبلغت الصادرات 22.96 مليار دولار مقابل واردات بقيمة 24.95 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016.

ويظهر مسح لبيانات الهيئة، ارتفاع تجارة السعودية الخارجية بنسبة 19.6%، إلى 57.28 مليار دولار، مقارنة بـ47.91 مليار دولار في الفترة من المناظرة من 2016.

وسجلت المملكة فائضاً في ميزانها التجاري بقيمة 7.78 مليار دولار خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة بعجز قيمته 107.6 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2016.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم، بلغت صادرات السعودية 17.54 مليار دولار، ووارداتها 9.76 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي.

وبلغت الصادرات 11.78 مليار دولار، والواردات 11.88 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016.

وكان الميزان التجاري للسعودية سجل فائضاً بقيمة 46.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014.