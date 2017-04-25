قبل طرحها بكتاب في الأسواق.. شاهد أفضل صور الطبيعة في بريطانيا

أصدرت بريطانيا كتابًا جديدًا يوثق أفضل الصور التي رصدت جماليات الطبيعة خلال الأعوام العشرة الماضية، وذلك بمناسبة مرور 10 أعوام على إطلاق جائزة مصور الطبيعة.

وتقدم الصور، التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، خلاصة ما أبدعته عدسات المصورين في توثيق المناظر الطبيعية الريفية والحضرية.