يوفنتوس يكتسح جنوة ويعزز صدارته لترتيب الدوري الإيطالي

المصدر: روما - إرم نيوز

عزز فريق يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تغلب على جنوة 4/0 اليوم الأحد في المرحلة الـ 33 من المسابقة.

وشهدت أيضًا بقية هذه المباريات فوز لاتسيو على باليرمو 6/2 وإمبولي على ميلان 2/1 وتورينو على كييفو فيونا 3/1 وأودينيزي على كالياري 2/1 وكروتوني على سامبدوريا بذات النتيجة.

وثأر يوفنتوس من هزيمته في الدور الأول 3/1 بعد أن لقن فريق جنوة درسًا قاسيًا، وتغلب عليه بأربعة أهداف نظيفة سجلها ايزكويل مونوز، لاعب جنوة، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 17 وباولو ديبالا في الدقيقة 18 وماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 41 وليوناردو بونوتشي في الدقيقة 64.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب ليوسع الفارق إلى 11 نقطة بينه وبين ملاحقه روما، الذي يمكنه إعادة الفارق لـ 8 نقاط إذا تغلب على بيسكارا غدًا الإثنين.

فيما توقف رصيد جنوة عند 30 نقطة في المركز السادس ليظل في دوامه الهبوط حيث تفصله 6 نقاط عن كروتوني صاحب المركز السادس عشر، أول المراكز المهددة بالهبوط.