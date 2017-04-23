مسن روسي يستعد لاقتحام القطب الأوراسي بدراجة هوائية (صور)

المصدر: مدني قصري – إرم نيوز

أعلن موقع الجمعية الجغرافية الروسية، أن فلاديمير تشيرنيكوف، المسافر من كراسنويارسك في صحراء سيبيريا، يخطط للوصول إلى القطب الأوراسي المنيع، الواقع في الصين.

ويستعد الدراج الروسي للانطلاق من وسط أوراسيا، في كازاخستان، للوصول إلى صحراء دزوسوتوين إليسان، في منطقة أويغور في شينجيانغ، ذاتية الحكم، شمال غرب الصين.

ويطلق على تلك المنطقة لقب القطب المنيع الذي يعني اصطلاحًا مكانًا يقع بعيدًا بالحد الأقصى عن مجموعة من الميزات الجغرافية، فالقطب المنيع الذي بني قياسًا على الأقطاب الجغرافية، لا يشير إلى ظاهرة فيزيائية محددة، بل إلى بناء جغرافي.

ويعد القطب المعني من أكثر الأماكن المنيعة التي يتعذر الوصول إليها في أوراسيا، والأبعد عن المحيطات فهو يقع على مسافة 2645 كيلومترًا من أقرب خط ساحلي.

وحسب تقرير موقع “سبوتنيك” الروسي، سيغطي فلاديمير معظم المسافة على الدراجة الهوائية، ومن المقرر أن تبدأ الرحلة خلال أيار/ مايو المقبل.

يذكر أنه تم إدراج مفهوم الأقطاب المنيعة من قبل الباحث الكندي فيلهجالمور ستيفانسون في عام 1920.