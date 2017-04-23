في استراحة من عناء الدبلوماسية.. بنس يداعب الحيوانات في حديقة أسترالية (صور)

المصدر: إرم نيوز ـ وكالات

جلس مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي القرفصاء مستظلا بشجرة كافور باسقة في حديقة تارونجا الأسترالية للحيوان اليوم الأحد، إذ كان النعاس يداعب جفون بيني، وهي حيوان من فصيلة الكنغر الأحمر، وسط حر منتصف النهار وراح يربت بيده خلف أذنها قبل أن تلتف بتراخ وتدفن رأسها بين قدميها.

وبينما تعالت طقطقة كاميرات المصورين لالتقاط الصورة المثالية لأسرة بنس في أستراليا انطلق يقول “هذا هو وضعي المعتاد عصر أيام الأحد.”

طاف بنس وزوجته كارين وابنتاهما تشارلوت وأودري ببعض معالم سيدني مستثمرين الوقت في الدبلوماسية الناعمة في آخر أيام جولة آسيوية استغرقت عشرة أيام حفلت بكثير من الرمزية في دعم العلاقات الاقتصادية الأمريكية والتعاون الأمني.

مدت كارين بنس، التي سحرت الحاضرين في لقاء مع أسر العاملين بالسفارة الأمريكية بطريقتها الخاصة في نطق عبارة “يومكم سعيد”، يدها بأعواد من نبات أخضر إلى ويدجي أحد طيور الإمو الأسترالية الذي أقبل بجرأة على قضم بعضها. وصاحت “أوكيه أوكيه” عندما اقترب منقار الطائر من أصابعها.

ورفض طائر الإمو تحقيق رغبة أودري بنس (22 سنة) في التقاط صورة سيلفي معه. لكن بيني الكنغر حققت لها تلك الرغبة.

ووقفت الأسرة لالتقاط صورة لها مع بيالي أحد دببة الكوالا بأذنيه المنتفشتين وعينيه الحمراوين الأشبه بخرزتين لكن لم يداعبه أي من أفرادها.

كما وقفت تتفرج على بومة عن قرب لكن الطائر كان أكثر اهتماما فيما يبدو بأصوات الكاميرات من أسرة نائب الرئيس الأمريكي. وعلق بنس على ذلك مازحا “هو ليس مطمئنا في الواقع للصحافة.”

وبنس هو أول مسؤول كبير من إدارة الرئيس دونالد ترامب يسافر إلى أستراليا في زيارة اكتسبت أهمية بعد مكالمة هاتفية لاذعة أجراها ترامب في بداية عهده مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول عن اللاجئين.