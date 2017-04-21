بالفيديو.. عريس ساحر يطير بعروسه وسط ذهول الحضور

المصدر: محمد رجب- إرم نيوز

شهدت مدينة صفاقس، جنوب تونس، أغرب عرس تشهده البلاد، حيث رفع العريس “الساحر” عروسه حتى سقف صالة الأفراح، والتحق بها، وسط ذهول المدعوين.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهذا العرس بحضور كبير من المدعوين في صالة الأفراح، تحت نغمات الموسيقى، بينما كان العريس يرقص أولًا مع عروسه، ثم في مرحلة ثانية يضعها على طاولة، متمدّدة، ثم يعمل على تنويمها، ويرفعها شيئًا فشيئًا حتى السقف، وبعد لحظات يعمل على النزول معها، ويعودان من حيث أتيا، وسط ذهول وتصفيق من الحاضرين.

وقال العريس محمد بن عمر، لإذاعة “موزاييك أف أم”: “تدربت على هذا العمل الساحر بصحبة زوجة المستقبل على مدى عام كامل، وقد عمل معه فريق كامل على إنجاز هذه الخدعة التي أراد أن ينفذها في ليلة زفافه”. “مشيرًا إلى أنه “كان يحلم بعمل مماثل منذ صغره”.

وأفاد العريس أنه حاصل على بطاقة احتراف فنيّ في الألعاب السحرية، مؤكدًا أن ما قام به “بعيد عن أعمال السحر والشعوذة والاتصال بالجنّ”.

وعبّر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتقادهم أنّ هذا العمل “يرقى إلى درجة السحر والشعوذة”.