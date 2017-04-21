بالخطأ.. موظف في أبل يكشف إصابة أحد الموظفين خلال تجارب نظارة “الواقع المعزز‏”

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أرسل موظف بشركة أبل تقريرًا عن طريق الخطأ إلى مجموعة من وسائل الإعلام حول إصابة أحد الموظفين خلال تجارب الشركة لنظارة “الواقع المعزز”، وفقًا لما جاء على موقع TNW التقني.

وأوضح التقرير أن أحد الموظفين أصيب خلال التجربة بإرهاق في النظر وذلك خلال سيطرة إضاءة أشعة الليزر على مجال الرؤية أثناء ارتدائه النظارة الجديدة.

ولم يكشف التقرير عما إذا كانت الشركة ستطلق نظارتها التي لا زالت تحت التجريب حاليًا خلال العام الحالي جنبًا إلى جنب مع هاتفها الجديد أيفون 8 أم أن خططها ممتدة لأجل غير مسمى.

ورجحت الشائعات طوال الفترة الماضية أن شركة أبل ستقدم ميزة الواقع المعزز عبر هاتفها القادم وذلك من خلال تزويده بكاميرتين خلفيتين مصممتين بوضع رأسي بينهما فاصل ليعطي بعدًا بين اللقطتين الملتقطتين عبر العدستين وهو ما يحدث العمق في الصورة وسيساعد على إضافة المستخدم لعناصر ثلاثية الأبعاد إليها بسهولة.